APOIO FINANCEIRO UE anuncia apoio de 1,6 bilhão de euros nos próximos dois anos para a Palestina Em entrevista coletiva, Kallas defendeu que uma negociação entre as partes é a única maneira de terminar com a violência na Faixa de Gaza

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, anunciou nesta segunda-feira (14) um novo apoio europeu de 1,6 bilhão de euros para os próximos dois anos na Palestina, focado no investimento em infraestruturas essenciais, ajuda humanitária e apoio para refugiados. Em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, Mohammad Mustafa, Kallas defendeu que uma negociação entre as partes é a única maneira de terminar com a violência na Faixa de Gaza.

