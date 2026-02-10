Ter, 10 de Fevereiro

internet

UE anuncia criação de aplicativo para combater cyberbullying

A proposta faz parte de uma iniciativa mais ampla da União Europeia para proteger menores dos riscos na internet

UE anuncia criação de aplicativo para combater cyberbullying

A Comissão Europeia anunciou, nesta terça-feira (10), a intenção de criar um aplicativo para ajudar jovens vítimas de cyberbullying a denunciar abusos com segurança e receber assistência.

A proposta faz parte de uma iniciativa mais ampla da União Europeia (UE) para proteger menores dos riscos na internet, incluída em um "plano de ação" contra o assédio online, que afeta uma em cada seis crianças entre 11 e 15 anos, segundo a Comissão.

O projeto está em fase inicial e o objetivo é desenvolver um modelo de aplicativo europeu que os Estados-membros possam depois adaptar às suas necessidades.

A longo prazo, o aplicativo deverá permitir que menores relatem de forma confidencial casos de assédio, armazenem e enviem provas com segurança e recebam assistência dos serviços de educação, proteção infantil ou jurídicos.

"As crianças e os jovens têm direito a estar seguros online", destacou Henna Virkkunen, comissária europeia para a Soberania Tecnológica. "O cyberbullying viola esse direito, deixando os menores feridos, sozinhos e humilhados. Nenhuma criança deveria passar por isso."

Em meio a essa iniciativa mais ampla da UE para proteger os menores dos efeitos nocivos das redes sociais, o bloco está estudando também proibir seu uso por adolescentes.


 

