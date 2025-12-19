UE chega a acordo para fornecer 90 bi de ajuda para Ucrânia
Europeus comprometeram-se a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev
Os líderes europeus alcançaram um acordo na madrugada desta sexta-feira (19, dados locais) para desbloquear 90 bilhões de euros (R$ 583 bilhões) para ajudar a Ucrânia nos próximos dois anos, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
"Chegamos a um acordo. Aprovamos a decisão de conceder uma ajuda de 90 bilhões de euros à Ucrânia para 2026-2027", escreveu Costa na rede social X.
Os chefes de Estado e de governo dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma cúpula em Bruxelas com um objetivo claro: definir uma solução para financiar a Ucrânia nos próximos dois anos.
Leia também
• Trump pede que Ucrânia "aja rapidamente" para fechar acordo
• Os líderes da UE vivem impasse sobre a utilização de ativos russos para financiar a Ucrânia
• Petróleo fecha em alta com tensões entre EUA-Venezuela e ceticismo para paz na Ucrânia
Os europeus comprometeram-se a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev, depois que Donald Trump decidiu fechar as torneiras americanas.
Mas as negociações sobre a melhor maneira de concretizar esse financiamento se prolongaram até altas horas da madrugada.
A opção preferida pela Alemanha e a Comissão Europeia, de recorrer aos ativos russos congelados na Europa, foi descartada após quatro horas de debates entre os dirigentes, as portas fechadas e sem telefones.
Não obstante, o chanceler alemão, Friedrich Merz, mostrou-se satisfeito com o resultado da cúpula e garantiu que a União Europeia havia enviado uma "mensagem clara" ao presidente russo Vladimir Putin.