Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ucrânia

UE chega a acordo para fornecer 90 bi de ajuda para Ucrânia

Europeus comprometeram-se a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev

Reportar Erro
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Dinheiro é para ajudar a Ucrânia nos próximos dois anosO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Dinheiro é para ajudar a Ucrânia nos próximos dois anos - Foto: JOHN THYS / AFP

Os líderes europeus alcançaram um acordo na madrugada desta sexta-feira (19, dados locais) para desbloquear 90 bilhões de euros (R$ 583 bilhões) para ajudar a Ucrânia nos próximos dois anos, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Chegamos a um acordo. Aprovamos a decisão de conceder uma ajuda de 90 bilhões de euros à Ucrânia para 2026-2027", escreveu Costa na rede social X.

Os chefes de Estado e de governo dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma cúpula em Bruxelas com um objetivo claro: definir uma solução para financiar a Ucrânia nos próximos dois anos.

Leia também

• Trump pede que Ucrânia "aja rapidamente" para fechar acordo

• Os líderes da UE vivem impasse sobre a utilização de ativos russos para financiar a Ucrânia

• Petróleo fecha em alta com tensões entre EUA-Venezuela e ceticismo para paz na Ucrânia

Os europeus comprometeram-se a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev, depois que Donald Trump decidiu fechar as torneiras americanas.

Mas as negociações sobre a melhor maneira de concretizar esse financiamento se prolongaram até altas horas da madrugada.

A opção preferida pela Alemanha e a Comissão Europeia, de recorrer aos ativos russos congelados na Europa, foi descartada após quatro horas de debates entre os dirigentes, as portas fechadas e sem telefones.

Não obstante, o chanceler alemão, Friedrich Merz, mostrou-se satisfeito com o resultado da cúpula e garantiu que a União Europeia havia enviado uma "mensagem clara" ao presidente russo Vladimir Putin.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter