Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

UE chega a consenso para implementar acordo comercial com EUA

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado a UE com a imposição de novas tarifas caso a ratificação do tratado não fosse totalmente concluída antes de 4 de julho

Reportar Erro
Bandeira da União EuropeiaBandeira da União Europeia - Foto: Nicolas Tucat / AFP

Os legisladores e os Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo provisório para aplicar o pacto comercial firmado no verão passado com os Estados Unidos, anunciou na madrugada desta quarta-feira (20, data local) a presidência cipriota do bloco.

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado a UE com a imposição de novas tarifas caso a ratificação do tratado não fosse totalmente concluída antes de 4 de julho.

Leia também

• EUA permitirá que seleção da RD Congo participe da Copa do Mundo, apesar do ebola

• Senado dos EUA avança em resolução para limitar poderes de Trump na guerra com o Irã

• EUA e Cuba conversaram recentemente sobre ajuda para a ilha

"O Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo para aplicar os elementos tarifários da Declaração Conjunta" UE-Estados Unidos adotada em 21 de agosto de 2025, escreveu o bloco europeu em um comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter