UE começa a ajudar na evacuação de cidadãos no Oriente Médio

Itália, Eslováquia e Áustria ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da UE, que permite financiar uma parte destas operações de repatriação

Cidadãos iranianos aguardam ônibus na Turquia após atravessarem a fronteira de Razi-Kapiköy em Van, um dia depois de Turquia e Irã terem suspendido mutuamente as travessias de turistas em sua fronteiraCidadãos iranianos aguardam ônibus na Turquia após atravessarem a fronteira de Razi-Kapiköy em Van, um dia depois de Turquia e Irã terem suspendido mutuamente as travessias de turistas em sua fronteira - Foto: Ali Ihsan Ozturk / AFP

A União Europeia começou a ajudar vários Estados-membros na evacuação de alguns dos seus cidadãos no Oriente Médio devido à guerra desencadeada pelos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, declarou nesta terça-feira (3) a comissária europeia responsável pela gestão de crises.

Itália, Eslováquia e Áustria ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da UE, que permite financiar uma parte destas operações de repatriação, afirmou Hadja Lahbib à AFP.

