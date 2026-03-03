A- A+

guerra UE começa a ajudar na evacuação de cidadãos no Oriente Médio Itália, Eslováquia e Áustria ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da UE, que permite financiar uma parte destas operações de repatriação

A União Europeia começou a ajudar vários Estados-membros na evacuação de alguns dos seus cidadãos no Oriente Médio devido à guerra desencadeada pelos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, declarou nesta terça-feira (3) a comissária europeia responsável pela gestão de crises.

Itália, Eslováquia e Áustria ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da UE, que permite financiar uma parte destas operações de repatriação, afirmou Hadja Lahbib à AFP.

Veja também