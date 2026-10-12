UE condena 'em termos enérgicos' ataques houthis a infraestruturas civis na Arábia Saudita
Segundo presidente do Conselho Europeu, as ofensivas contra infraestruturas civis violam o direito internacional e "devem cessar imediatamente"
A União Europeia rechaçou nesta segunda-feira, 12, os ataques de rebeldes houthis contra infraestruturas civis, incluindo aeroportos, da Arábia Saudita.
Um ataque ao aeroporto de Riad matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 300. Investigações iniciais de autoridades regionais indicaram que houthis apoiados pelo Irã dispararam primeiro vários drones para abrir caminho para uma combinação de mísseis de cruzeiro e balísticos que atingiram o Aeroporto Internacional Rei Khalid.
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"A UE condena nos termos mais enérgicos os contínuos ataques houthis ao Reino da Arábia Saudita contra infraestruturas civis, incluindo aeroportos. Os meus pensamentos estão com as famílias dos falecidos e com os muitos feridos", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em post no X.
Segundo Costa, as ofensivas contra infraestruturas civis violam o direito internacional e "devem cessar imediatamente". "A UE expressa a sua solidariedade à Arábia Saudita e ao governo legítimo do Iêmen", disse.