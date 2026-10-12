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CONFLITO UE condena 'em termos enérgicos' ataques houthis a infraestruturas civis na Arábia Saudita Segundo presidente do Conselho Europeu, as ofensivas contra infraestruturas civis violam o direito internacional e "devem cessar imediatamente"

A União Europeia rechaçou nesta segunda-feira, 12, os ataques de rebeldes houthis contra infraestruturas civis, incluindo aeroportos, da Arábia Saudita.

Um ataque ao aeroporto de Riad matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 300. Investigações iniciais de autoridades regionais indicaram que houthis apoiados pelo Irã dispararam primeiro vários drones para abrir caminho para uma combinação de mísseis de cruzeiro e balísticos que atingiram o Aeroporto Internacional Rei Khalid.

"A UE condena nos termos mais enérgicos os contínuos ataques houthis ao Reino da Arábia Saudita contra infraestruturas civis, incluindo aeroportos. Os meus pensamentos estão com as famílias dos falecidos e com os muitos feridos", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em post no X.

Segundo Costa, as ofensivas contra infraestruturas civis violam o direito internacional e "devem cessar imediatamente". "A UE expressa a sua solidariedade à Arábia Saudita e ao governo legítimo do Iêmen", disse.

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