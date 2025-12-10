clima
UE: Conselho e Parlamento fecham acordo para redução de emissões e meta climática em 2040
Os europeus mencionam que esta nova meta é um passo crucial para alcançar o objetivo a longo prazo do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050
A presidência do Conselho Europeu e os representantes do Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a alteração da Lei Europeia do Clima (LEC), de acordo com comunicado oficial enviado nesta quarta-feira (10). O texto destaca a introdução de uma "meta climática intermediária vinculativa" para 2040 de uma redução de 90% nas emissões líquidas de gases com efeito de estufa (GEE) em comparação com os níveis de 1990.
