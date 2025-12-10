Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
clima

UE: Conselho e Parlamento fecham acordo para redução de emissões e meta climática em 2040

Os europeus mencionam que esta nova meta é um passo crucial para alcançar o objetivo a longo prazo do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050

Reportar Erro
2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente, diz OMM2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente, diz OMM - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A presidência do Conselho Europeu e os representantes do Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a alteração da Lei Europeia do Clima (LEC), de acordo com comunicado oficial enviado nesta quarta-feira (10). O texto destaca a introdução de uma "meta climática intermediária vinculativa" para 2040 de uma redução de 90% nas emissões líquidas de gases com efeito de estufa (GEE) em comparação com os níveis de 1990.

Os europeus mencionam que esta nova meta é um passo crucial para alcançar o objetivo a longo prazo do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050.

Leia também

• COP30 mobiliza 190 países em 120 planos de ação climática

• Mostra Cinema e Direitos Humanos chega ao Recife com foco na emergência climática

• Crise climática expõe presos a ambientes insalubres, alerta DPU

Ainda, o acordo define certas áreas de "flexibilidade" para apoiar a concretização da meta de 2040 e elementos-chave que devem ser refletidos no quadro climático pós-2030. "Estes irão orientar as futuras propostas legislativas da Comissão para permitir que a UE alcance a meta de 2040, apoiando simultaneamente a indústria e os cidadãos europeus durante o período de transição", acrescenta.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter