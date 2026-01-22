A- A+

Mundo UE continuará 'defendendo seus interesses' contra 'qualquer forma de coerção', diz Costa A declaração foi dada por Antôio Costa, presidente do Conselho Europeu

A União Europeia seguirá "defendendo seus interesses" contra "qualquer forma de coerção", garantiu na madrugada desta sexta-feira (23, data local) o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ao término de uma cúpula de líderes do bloco dedicada às relações com os Estados Unidos.

"A União Europeia seguirá defendendo os seus interesses e defenderá a si mesma, a seus Estados-membros, a seus cidadãos e a suas empresas contra qualquer forma de coerção. Tem o poder e as ferramentas para fazê-lo, e o fará se necessário, quando for necessário", afirmou o dirigente perante a imprensa ao final da cúpula dos 27 países-membros em Bruxelas.

