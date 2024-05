UE cria escritório para regular o uso da Inteligência Artificial

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, anunciou nesta quarta-feira (29) a criação de um gabinete de especialistas, economistas e advogados para regular o uso de Inteligência Artificial (IA) nos países do bloco.

Este gabinete visa promover "o desenvolvimento, a implementação e o uso futuro da Inteligência Artificial de uma forma que promova a inovação e os benefícios sociais e econômicos", anunciou a Comissão.

Este grupo especializado será composto por 140 pessoas, informou a Comissão.

Após uma longa e difícil negociação, a UE aprovou este ano uma legislação ambiciosa que determina as regras para o uso da Inteligência Artificial.

O regulamento foi lançado em 2021, mas foi revisá-lo extensivamente devido à popularidade das ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT.

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, afirmou que a Comissão promoverá "um ecossistema europeu de IA que seja inovador, competitivo e respeitoso com os padrões e valores da UE".

Por sua vez, a vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager, indicou que o gabinete atuará em contato com a comunidade científica para garantir que a IA "nos sirva como seres humanos e defenda os nossos valores".

As empresas terão que se adaptar a esta lei de IA até 2026, mas as regras que abrangem modelos generativos, como o ChatGPT, serão aplicadas 12 meses após a lei se tornar oficial.

O anúncio surgiu no mesmo dia em que os auditores da UE criticaram a Comissão por não investir o suficiente em IA para atingir os objetivos definidos pelo bloco nesta área.