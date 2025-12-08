A- A+

crítica UE denuncia 'declarações completamente loucas' após ataques de Musk Comissão Europeia impôs ao X uma multa de 120 milhões de euros

A Comissão Europeia denunciou nesta segunda-feira (8) as "declarações completamente loucas" de Elon Musk depois que o proprietário do X disse que a UE deveria ser "abolida".

"Isso faz parte da liberdade de expressão que nós valorizamos na UE, e que permite até mesmo declarações completamente loucas", declarou à imprensa a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.

A Comissão Europeia impôs na sexta-feira ao X uma multa de 120 milhões de euros (747 milhões de reais) em aplicação da Lei sobre os Serviços Digitais (DSA).

Essa sanção foi criticada pela equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por Elon Musk, que publicou e compartilhou neste fim de semana várias mensagens contra a UE no X.

"A UE deveria ser abolida e os Estados (membros) recuperar sua soberania", disse o homem mais rico do mundo.

O empresário respondeu "é mais ou menos isso" a uma mensagem de uma usuária que comparava a União Europeia à Alemanha nazista e a definia como "quarto Reich".

A multa da UE é "um ataque contra todas as plataformas tecnológicas dos Estados Unidos e o povo americano por governos estrangeiros", disse no X o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

A multa à rede social busca punir várias infrações da plataforma em relação às suas obrigações de transparência de acordo com o regulamento europeu.

Sanciona o uso de marcas de verificação azuis enganosas destinadas a certificar fontes de informação, a falta de informações sobre os anúncios e o descumprimento da obrigação de acesso aos dados internos por parte de pesquisadores autorizados.

