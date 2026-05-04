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União Europeia UE descartou novo adiamento da lei contra o desmatamento No entanto, a sua aplicação já tinha sido adiada duas vezes, e as ONG do setor temiam um desmantelamento completo do projeto

A União Europeia garantiu, nesta segunda-feira (4), que sua lei contra o desmatamento entrará em vigor no final de 2026, apesar da pressão da agroindústria e de alguns países para adiar sua implementação pela terceira vez.

Esta lei emblemática deve proibir a comercialização na UE de produtos como óleo de palma, cacau, café, soja ou madeira que venham de terras desmatadas após 2020.

No entanto, a sua aplicação já tinha sido adiada duas vezes, e as ONG do sector temiam um desmantelamento completo do projeto.

No entanto, a Comissão Europeia (braço executivo da UE) manteve o calendário e fechou a porta para a reabertura de discussão sobre a lei, limitando-se a alguns pequenos ajustes.

Uma mudança mais delicada se refere à retirada do couro da lista de produtos afetados pela legislação.

As organizações ambientais consideraram esta decisão “inaceitável”.

É “uma brecha na lei para satisfazer poderosas marcas de moda”, denunciou a ONG Greenpeace, estimando que a “cadeia de suprimentos do couro é um motor da destruição das florestas”.

“Excluir o couro, levando em conta que os produtos da pecuária representam cerca de 13% do desmatamento importado, é um grande presente para os contaminadores”, afirmou também a eurodeputada Marie Toussaint.

A legisladora comemorou, no entanto, que a Comissão Europeia "não tenha cedido aos cantos da sereia da direita e da extrema-direita, que queriam reabrir e enfraquecer o texto, criando uma suposta categoria de 'risco zero'".

Vários países europeus desejam criar esta categoria, a fim de excluir suas empresas das obrigações previstas na lei.

No entanto, a comissária europeia do Meio Ambiente, Jessika Roswall, já tinha antecipado que não queria reabrir este debate.

“Agora, devemos todos trabalhar pelo término da entrada em vigor da lei até o final de 2026 e manter presente seu objetivo: reduzir o desmatamento na escala mundial”, disse nesta segunda-feira.

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