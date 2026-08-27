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União Europeia

UE diz esperar que 'Meta também proteja as crianças' do bloco europeu após acordo judicial nos EUA

Dona do Facebook e do Instagram concordou em pagar multa bilionária e em rever design de suas plataformas após ser processada por 47 estados e territórios americanos

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UE diz esperar que 'Meta também proteja as crianças' do bloco europeu após acordo judicial nos EUAUE diz esperar que 'Meta também proteja as crianças' do bloco europeu após acordo judicial nos EUA - Foto: Nicolas Tucat/AFP

Um dia depois do acordo histórico na Justiça americana, pelo qual a Meta concordou em pagar uma indenização de US$ 17 bilhões (R$ 87,5 bilhões) e a rever o design de Instagram e Facebook para evitar danos à saúde mental de crianças e adolescentes, a União Europeia afirmou esperar que a empresa "também proteja" os jovens do bloco europeu.

As mudanças da Meta no Instagram e no Facebook serão aplicadas, por enquanto, apenas aos usuários nos Estados Unidos, disse um porta-voz da companhia. As novas medidas de proteção incluem limites para o tempo que usuários mais jovens podem passar nos aplicativos e restrições à desativação das configurações de segurança.

A empresa acompanhará essas mudanças, e a Meta continuará dialogando com outros governos, disse um porta-voz da companhia.

O impacto das redes sociais sobre as crianças vem recebendo cada vez mais atenção de parlamentares em todo o mundo. Reguladores de mais de duas dezenas de países já implementaram ou estão considerando restrições ao acesso de crianças e adolescentes aos serviços da Meta e de outras gigantes das redes sociais, como o TikTok e o Snapchat.

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"É interessante que eles tenham escolhido chegar a um acordo ontem, em vez de continuar lutando contra isso", disse Pat McFadden, secretário de Estado britânico do Trabalho e Previdência Social, à BBC, em entrevista na quinta-feira (27). "Essa é uma questão enorme para os pais neste país e para governos de todo o mundo no que diz respeito à forma de regulamentá-la".

O Reino Unido anunciou planos para proibir menores de 16 anos de usar os aplicativos e propôs limites de horário para adolescentes mais velhos.

"Não queremos chegar a uma situação em que as crianças nos EUA tenham um nível de proteção maior do que as crianças daqui", disse McFadden.

O acordo nos EUA representa “um marco que servirá de referência para o resto do mundo”, afirmou Matthew Bergman, fundador do Social Media Victims Law Center, em comunicado. “A Meta e outras plataformas de redes sociais que deliberadamente viciam crianças e causam danos irreparáveis, e até mesmo mortes, precisam ser responsabilizadas não apenas nos EUA, mas em outros países de todo o mundo.”

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