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EFEITOS ECONÔMICOS

UE diz que conflito no Oriente Médio pode reduzir crescimento em até 0,6 pp em 2026

Em coletiva de imprensa, chefe de economia do bloco disse que as análises sugerem que o crescimento da UE em 2026 poderá ser cerca de 0,4 ponto porcentual (pp) menor do que o projetado no relatório de previsões econômicas de outono

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A sede da União Europeia, em BruxelasA sede da União Europeia, em Bruxelas - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A economia da União Europeia (UE) corre o risco de enfrentar um quadro de baixo crescimento e inflação alta devido à guerra no Oriente Médio, de acordo com o chefe de economia do bloco, Valdis Dombrovskis. Em coletiva de imprensa, Dombrovskis disse que as análises sugerem que o crescimento da UE em 2026 poderá ser cerca de 0,4 ponto porcentual (pp) menor do que o projetado no relatório de previsões econômicas de outono e que a inflação poderá ser até 1 pp maior.

"Se as interrupções se mostrarem mais substanciais e duradouras, as consequências negativas para o crescimento seriam ainda maiores. O crescimento poderia ser até 0,6 pp menor tanto em 2026 quanto em 2027", alertou.

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De acordo com ele, a Comissão Europeia apresentará propostas para exigir taxas de imposto mais baixas sobre a eletricidade, para garantir que ela seja menos tributada do que os combustíveis fósseis, e os ministros das Finanças do G7 discutirão eventuais medidas para lidar com os preços mais altos de energia na segunda-feira, 30.

"É claro que, em qualquer cenário, estamos em risco real de um choque estagflacionário", acrescentou Dombrovskis a repórteres após apresentar as estimativas, segundo a Bloomberg.

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