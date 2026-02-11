UE diz que Israel viola o direito internacional com avanço em terras na Cisjordânia
No último final de semana, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou medidas que envolvem a extensão do controle israelense em áreas sob administração palestina
A União Europeia (UE) condenou nesta quarta-feira (11) as medidas unilaterais adotadas por Israel, que ampliam seu controle sobre a parte ocupada da Cisjordânia, classificando-as como "contraproducentes e incompatíveis com o direito internacional."
Em uma declaração conjunta, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, junto com os comissários Dubravka Suica e Hadja Lahbib, destacaram que essas ações podem "minar os esforços internacionais em andamento" voltados para a estabilização e a promoção da paz na região.
No último final de semana, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou medidas que envolvem a extensão do controle israelense em áreas sob administração palestina, enfatizando que busca fortalecer os assentamentos israelenses na Cisjordânia.
A União Europeia reafirmou sua posição de longa data ao não reconhecer a soberania de Israel sobre os territórios ocupados desde junho de 1967. Além disso, reiterou seu compromisso com a solução de dois Estados, apoiando a criação de um estado palestino que seja independente, democrático, contíguo e viável, que possa coexistir pacificamente e com segurança ao lado de Israel.