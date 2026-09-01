UE diz que não é hora de 'normalizar' presença da Rússia no G20
Ministro russo Anton Siluanov apareceu de surpresa na segunda-feira (31) à mesa onde estavam reunidos cerca de dez representantes em Asheville, na Carolina do Norte
O comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, considerou inadequada a presença do ministro das Finanças da Rússia na reunião do G20 organizada pelos Estados Unidos e afirmou que "não é o momento de normalizar" as relações com Moscou.
O ministro russo Anton Siluanov apareceu de surpresa na segunda-feira (31) à mesa onde estavam reunidos cerca de dez representantes em Asheville, na Carolina do Norte.
"Parece-me que a posição da Europa é conhecida", disse Dombrovskis à imprensa nesta terça-feira (1º). "Não consideramos que seja o momento de normalizar a Rússia, nem sua presença nesses encontros", acrescentou.
"Pessoalmente, sempre me senti desconfortável em discutir temas delicados com representantes de regimes que travam uma guerra e matam civis diariamente", declarou o comissário europeu.
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Siluanov se reuniu nesta segunda-feira (31) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anfitrião do encontro.
O bloco europeu conseguiu que o ministro russo ficasse de fora da foto oficial do grupo.
Dombrovskis afirmou que tem "pressionado" seus homólogos a aumentarem a ajuda financeira à Ucrânia.