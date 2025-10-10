UE diz que Nobel da Paz a Machado envia "mensagem poderosa" de democracia
Ursula von der Leyen publicou mensagem no X
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o Prêmio Nobel da Paz concedido nesta sexta-feira (10) à líder opositora venezuelana María Corina Machado, dizendo que não apenas honra sua coragem, "mas cada voz que se recusa a ser silenciada".
"Na Venezuela e em todo o mundo. Envia uma mensagem poderosa. Não se pode encarcerar o espírito de liberdade. A sede de democracia sempre prevalece. Querida María, a luta continua", escreveu von der Leyen em uma mensagem na rede social X.
Felicitaciones, @MariaCorinaYa, por recibir el Premio Nobel de la Paz.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2025
This award honours not only your courage and conviction.
But every voice that refuses to be silenced. In Venezuela and across the world.
It sends a powerful message.
The spirit of freedom cannot be jailed.… pic.twitter.com/Et6wBlTHHi