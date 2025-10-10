Sex, 10 de Outubro

NOBEL DA PAZ

UE diz que Nobel da Paz a Machado envia "mensagem poderosa" de democracia

Ursula von der Leyen publicou mensagem no X

María Corina Machado, líder da oposição na VenezuelaMaría Corina Machado, líder da oposição na Venezuela - Foto: Juan Barreto/AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o Prêmio Nobel da Paz concedido nesta sexta-feira (10) à líder opositora venezuelana María Corina Machado, dizendo que não apenas honra sua coragem, "mas cada voz que se recusa a ser silenciada".

"Na Venezuela e em todo o mundo. Envia uma mensagem poderosa. Não se pode encarcerar o espírito de liberdade. A sede de democracia sempre prevalece. Querida María, a luta continua", escreveu von der Leyen em uma mensagem na rede social X.

