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União Europeia UE diz que seguirá trabalhando com EUA e G7 para manter pressão sobre Irã, mas pede desescalada União também defendeu a continuidade dos esforços diplomáticos para a busca de um acordo de paz, restaurar a estabilidade regional e garantir "plena liberdade de navegação e trânsito seguro" pelo Estreito de Ormuz

A União Europeia (UE) afirmou nesta segunda-feira (31) que continuará trabalhando em estreita coordenação com os Estados Unidos, demais países do G7 e parceiros internacionais para manter a pressão sobre o Irã, ao mesmo tempo em que busca contribuir para a desescalada das tensões e a estabilidade regional.

Em comunicado divulgado no contexto das reuniões de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, nos EUA, o bloco reiterou que Teerã deve conter seus programas nuclear e de mísseis balísticos, interromper atividades consideradas desestabilizadoras e encerrar o apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

A UE também defendeu a continuidade dos esforços diplomáticos para a busca de um acordo de paz, restaurar a estabilidade regional e garantir "plena liberdade de navegação e trânsito seguro" pelo Estreito de Ormuz.

Segundo o comunicado, o bloco já adotou amplas sanções para impedir que o Irã utilize a economia e o sistema financeiro globais para sustentar ações que ameacem a segurança internacional e permanece pronto para tomar novas medidas, se necessário.

Bruxelas também saudou iniciativas para aumentar a pressão econômica sobre Teerã, incluindo a "Operação Expulsão Econômica", liderada pelos EUA, com o objetivo de levar o governo iraniano a interromper atividades desestabilizadoras e negociar "de boa-fé".

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