UE e 36 países aprovam criação de tribunal especial para Ucrânia
Comité de Ministros do Conselho da Europa, que reúne os ministros das Relações Exteriores dos Estados membros, aprovou nesta sexta-feira, numa reunião em Chisinau (Moldávia), uma resolução que estabelece as bases do "comitê de direção" do futuro tribunal
Trinta e quatro países membros do Conselho da Europa, assim como a União Europeia (UE), a Austrália e a Costa Rica, anunciaram na sexta-feira (15) a intenção de aderir ao futuro tribunal especial para a Ucrânia, que pretende julgar a invasão russa deste país.
“O momento em que a Rússia terá que prestar contas pela sua próxima agressão”, celebrou num comunicado o secretário-geral da organização pan-europeia com sede em Estrasburgo, Alain Berset.
O Comité de Ministros do Conselho da Europa, que reúne os ministros das Relações Exteriores dos Estados membros, aprovou nesta sexta-feira, numa reunião em Chisinau (Moldávia), uma resolução que estabelece as bases do "comitê de direção" do futuro tribunal.
A iniciativa foi anunciada no ano passado pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que assinou um acordo sobre a questão com o Conselho da Europa, uma organização de 46 membros, entre eles na Ucrânia, que monitoriza os direitos humanos no continente.
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O futuro órgão judicial permitirá contornar a impossibilidade de julgar o “crime de agressão” no Tribunal Penal Internacional (TPI), que a Rússia não reconhece.
A Rússia — restauração do Conselho da Europa em 2022, após o início da invasão da Ucrânia — já afirmou que considerará “nulas e sem efeito” como decisões do futuro tribunal.
Doze países do Conselho da Europa não aderiram, até o momento, à iniciativa.
As nações que não aderiram são quatro membros da União Europeia (Hungria, Eslováquia, Bulgária e Malta), quatro países dos Bálcãs (Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Albânia), três do Cáucaso (Armênia, Azerbaijão e Geórgia), além da Turquia.