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Conflito UE e Canadá dizem que acordo deve avançar para solução durável no Irã e pedem trégua no Líbano "Apoiamos esses esforços diplomáticos. Para tal, estamos em contato com os Estados Unidos e outros parceiros"

Líderes da União Europeia (UE) e o governo do Canadá saudaram o cessar-fogo de duas semanas acordado entre os Estados Unidos e o Irã, afirmando que o objetivo agora é construir uma paz duradoura e encerrar completamente o conflito, segundo comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, 8.

"O objetivo deve ser negociar um fim rápido e duradouro para a guerra nos próximos dias. Isso só pode ser alcançado por meios diplomáticos. Encorajamos veementemente que se avance rapidamente no sentido de uma solução negociada substancial", afirma o comunicado, que agradece ao Paquistão e aos parceiros envolvidos por terem facilitado o acordo.

Os países apelaram a todas as partes para que implementem o cessar-fogo também no Líbano e prometeram contribuir para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. "Apoiamos esses esforços diplomáticos. Para tal, estamos em contato com os Estados Unidos e outros parceiros", acrescenta a nota.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou, em uma publicação no X, que a UE continuará coordenando uma solução duradoura para o conflito. "Saúdo a trégua de duas semanas acordada na noite passada pelos EUA e pelo Irã. Ela traz uma desescalada muito necessária", escreveu.

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