UE e Emirados Árabes Unidos iniciarão negociações para acordo de livre comércio

A União Europeia e os Emirados Árabes Unidos iniciarão negociações para um acordo de livre comércio, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quinta-feira (10).

O presidente da nação árabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, "e eu decidimos iniciar negociações para um acordo de livre comércio UE-EAU", escreveu Von der Leyen no X.

"Este acordo aproximará nossas relações bilaterais e contribuirá à prosperidade" das regiões, indicou.

O bloco europeu busca cada vez mais diversificar seus parceiros comerciais, frente a um aliado americano que se tornou cada vez mais imprevisível.

Em meio a uma crise de confiança com os Estados Unidos, a presidente e sua equipe de comissários europeus incentivam esta diversificação para ampliar suas relações comerciais e diplomáticas com novos aliados.

Nos últimos meses, a UE anunciou um acordo comercial reforçado com o México, a retomada das negociações com a Malásia e um acordo com o Mercosul.

Além disso, uma cúpula UE-Ásia Central foi realizada na semana passada em Samarkand, no Uzbequistão, com cinco ex-repúblicas soviéticas, uma forma do bloco europeu se posicionar como uma alternativa à China e à Rússia nesta região.

Ursula von der Leyen também informou que se reuniu nesta quinta-feira com os líderes do Canadá e da Nova Zelândia, dois países com os quais a UE já possui acordos comerciais.

