UE e Otan anunciam 3,2 bi de euros em financiamento para Ucrânia comprar mísseis Patriot
Financiamento ocorre em um momento de intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou
Os países-membros da União Europeia (UE) concordaram em desembolsar 3,2 bilhões de euros em financiamento para a Ucrânia comprar sistemas de defesa aérea Patriot, dos EUA, e "melhorar a proteção" contra ataques da Rússia.
A medida foi anunciada nesta terça-feira, em conjunto, pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Leia também
• Kremlin: Trump defende fim rápido da guerra para ampla retomada das relações com Rússia
• Rússia retoma ataques contra Kiev; Zelensky quer ajuda de Trump para conter mísseis
• Rússia volta a atacar Kiev após pausa de três dias
Em publicação no X, Rutte destacou que a Otan já transferiu mais de US$ 10 bilhões para que a Ucrânia comprasse equipamentos militares.
"A Otan e a União Europeia continuarão a trabalhar juntas para apoiar Kiev. Esse é mais um exemplo da Europa tomando à frente", disse.
Em mensagem semelhante, von der Leyen apontou que o bloco comum também já desembolsou mais de 8,4 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia por meio do mecanismo de empréstimos, incluindo recursos para defesa aérea.
O anúncio ocorreu após reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia.
Na ocasião, Rutte afirmou que a guerra ucraniana é capaz de "moldar" todo o ambiente de segurança Euro-Atlântico, exigindo modernização da Otan, fortalecimento da Europa e apoio contínuo a Kiev contra os "ataques brutais" da Rússia.
"Estamos vendo a Rússia se adaptar. Vemos mais mísseis norte-coreanos, mais drones a jato. A Ucrânia precisa da nossa ajuda para lidar com esses velhos e novos desafios", disse o secretário-geral.
Mais cedo, o Reino Unido anunciou 100 milhões de libras esterlinas para a defesa aérea da Ucrânia.
O financiamento ocorre em um momento de intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou, apesar de tentativas dos Estados Unidos de retomar negociações de paz, e de tensões entre países europeus e a Rússia.
Nos últimos dias, a União Europeia também anunciou 200 milhões de euros para a Groenlândia, diante da crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre controle da ilha.