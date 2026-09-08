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Ucrânia UE e Otan anunciam 3,2 bi de euros em financiamento para Ucrânia comprar mísseis Patriot Financiamento ocorre em um momento de intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou

Os países-membros da União Europeia (UE) concordaram em desembolsar 3,2 bilhões de euros em financiamento para a Ucrânia comprar sistemas de defesa aérea Patriot, dos EUA, e "melhorar a proteção" contra ataques da Rússia.

A medida foi anunciada nesta terça-feira, em conjunto, pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em publicação no X, Rutte destacou que a Otan já transferiu mais de US$ 10 bilhões para que a Ucrânia comprasse equipamentos militares.

"A Otan e a União Europeia continuarão a trabalhar juntas para apoiar Kiev. Esse é mais um exemplo da Europa tomando à frente", disse.

Em mensagem semelhante, von der Leyen apontou que o bloco comum também já desembolsou mais de 8,4 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia por meio do mecanismo de empréstimos, incluindo recursos para defesa aérea.

O anúncio ocorreu após reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia.

Na ocasião, Rutte afirmou que a guerra ucraniana é capaz de "moldar" todo o ambiente de segurança Euro-Atlântico, exigindo modernização da Otan, fortalecimento da Europa e apoio contínuo a Kiev contra os "ataques brutais" da Rússia.

"Estamos vendo a Rússia se adaptar. Vemos mais mísseis norte-coreanos, mais drones a jato. A Ucrânia precisa da nossa ajuda para lidar com esses velhos e novos desafios", disse o secretário-geral.

Mais cedo, o Reino Unido anunciou 100 milhões de libras esterlinas para a defesa aérea da Ucrânia.

O financiamento ocorre em um momento de intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou, apesar de tentativas dos Estados Unidos de retomar negociações de paz, e de tensões entre países europeus e a Rússia.

Nos últimos dias, a União Europeia também anunciou 200 milhões de euros para a Groenlândia, diante da crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre controle da ilha.

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