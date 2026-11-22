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COP31 UE e Panamá se opõem à decisão final da COP31 Delegação do Panamá indicou que o país também se oporia formalmente à adoção do texto

A União Europeia (UE) e seus Estados-membros se opõem à adoção do controverso acordo final negociado na COP31, alertou neste domingo (22) o ministro irlandês do Clima e da Energia, Darragh O'Brien, cujo país exerce a presidência rotativa do bloco.

“Não aprovaremos uma decisão-quadro (...) que sequer mencione os combustíveis fósseis, principal motor das mudanças climáticas”, declarou O'Brien durante a sessão de encerramento da conferência. A ausência de uma referência aos combustíveis fósseis é “inadmissível”, insistiu o ministro.

Posteriormente, a delegação do Panamá indicou que o país também se oporia formalmente à adoção do texto.

As presidências turca e australiana da grande conferência climática da ONU divulgaram neste domingo um novo projeto de decisão final que continua sem mencionar explicitamente os combustíveis fósseis.

O texto inclui um apelo à eletrificação. Uma versão definitiva, com alterações consideradas cosméticas, foi divulgada no fim do dia, antes da reunião plenária dos países participantes.

Realizada na Turquia, a COP31 tornou-se neste domingo a conferência climática mais longa da história, superando o recorde anterior estabelecido pela COP25, realizada em Madri, em 2019.

As decisões da COP precisam ser adotadas por consenso entre cerca de 200 países participantes.

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