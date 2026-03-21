A- A+

palestinos UE e vários países europeus condenam aumento da violência de colonos na Cisjordânia Os dados mais recentes refletem um aumento dos ataques mortais perpetrados pelos colonos israelenses no território palestino

As missões diplomáticas da União Europeia (UE) e de vários países europeus em Jerusalém e Ramallah condenaram, neste sábado (21), a intensificação da violência de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia ocupada e instaram Israel a processar os responsáveis.

Em uma declaração conjunta publicada na conta do X da delegação da UE junto aos palestinos, à qual o Canadá também aderiu, afirmaram que estão "particularmente indignadas com os assassinatos de palestinos cometidos nas últimas semanas".

Em um momento em que a atenção mundial está centrada na guerra no Oriente Médio, desencadeada no final de fevereiro por uma ofensiva israelense-americana contra o Irã, os dados mais recentes refletem um aumento dos ataques mortais perpetrados pelos colonos israelenses no território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Segundo as autoridades palestinas, seis palestinos foram mortos, desde 2 de março, por disparos de colonos na Cisjordânia.

Vários responsáveis israelenses expressaram publicamente suas preocupações com o aumento da violência por parte dos colonos.

"Condenamos firmemente o aumento dos atos de terror cometidos pelos colonos e a violência infligida às comunidades palestinas pelas forças de segurança israelenses", diz a declaração assinada por missões diplomáticas de cerca de dez países, incluindo França, Espanha e Reino Unido.

"Esta violência (...), que busca se apoderar de terras e criar um clima de coerção para forçar os palestinos a deixarem suas casas, deve cessar", acrescentaram.

Também pediram às "autoridades israelenses que previnam e punam a violência letal, as incursões e os ataques".

Além de Jerusalém Oriental, anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem na Cisjordânia junto a cerca de três milhões de palestinos, em assentamentos que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional.

Veja também