ANTIDUMPING UE entra com pedido para OMC analisar tarifas da China sobre conhaque europeu Em nota, o bloco afirma que as medidas chinesas não estão em linha com as regras internacionais

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), entrou no domingo, 24, com um pedido para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) analise as medidas anti-dumping impostas pela China sobre importações de conhaque europeu.



Em nota, o bloco afirma que as medidas chinesas não estão em linha com as regras internacionais ou possuem evidências suficientes de acordo com os padrões da OMC.

"A China não provou que há qualquer ameaça de dano à sua indústria de conhaque, nem que há um nexo causal entre a suposta ameaça de dano e as importações de conhaque da UE", alegou a Comissão Europeia, acrescentando que tomará "ações fortes para proteger os interesses" da indústria e da economia europeia.

Em resposta, o Ministério do Comércio da China rebateu nesta segunda-feira que as medidas anti-dumping sobre o conhaque europeu "atendem completamente as regras da OMC" e foram aplicadas depois de investigações "justas e imparciais", dentro da responsabilidade de proteger os interesses de sua indústria doméstica.

"Vamos lidar com o pedido de análise da UE dentro das regras relevantes da OMC", afirmou o porta-voz do ministério chinês. "Como membro da OMC, a China sempre utilizou medidas de reparação comercial com prudência e contenção para salvaguardar o comércio justo e livre."



