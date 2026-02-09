UE enviará missão de observadores às eleições gerais do Peru

A- A+

A União Europeia (UE) enviará uma missão de observação ao Peru para as eleições gerais de 12 de abril, anunciou nesta segunda-feira (9) seu embaixador em Lima, Jonathan Hatwell.

"Nosso compromisso compartilhado é com a democracia e também com o apoio a um processo eleitoral transparente e confiável", disse Hatwell após assinar um acordo de cooperação com o ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, em uma cerimônia no Ministério das Relações Exteriores.

O governo peruano enfatizou que garante a total transparência das eleições.

"Queremos agradecer à União Europeia por continuar seus esforços para apoiar nossos processos eleitorais", disse De Zela.

Nas eleições gerais de 2021, partidos de direita contestaram a vitória presidencial do esquerdista Pedro Castillo e alegaram fraude perante as autoridades e observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da UE. A acusação foi rejeitada.

Mais de 27,3 milhões de peruanos estão aptos a votar em 12 de abril para eleger um novo presidente, assim como os 130 membros da Câmara dos Deputados e os 60 membros do Senado.

Mais de 30 candidatos se registraram para substituir o presidente interino, José Jerí, cujo mandato termina em 28 de julho.

Os observadores da UE se juntarão às missões da OEA, do Centro Carter, da União Interamericana de Órgãos Eleitorais (Uniore), do Centro de Assistência e Promoção Eleitoral (Capel) e da Associação Mundial de Órgãos Eleitorais (A-WEB), conforme anunciado pelo governo.

