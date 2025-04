UE está aberta para negociar com os EUA e aceitar soluções mutuamente benéficas, diz comissário

A- A+

O comissário de Economia e Indústria da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, disse que o bloco está disposto a negociar com os Estados Unidos e alcançar um novo acordo comercial, desde que as soluções sejam mutuamente benéficas para ambos os lados. Em evento do Atlantic Council, Dombrovskis afirmou que as autoridades europeias ainda esperam resposta dos planos apresentados aos EUA, incluindo da proposta de zerar tarifas sobre bens americanos em troca da mesma medida sobre bens europeus.

"Queremos remover barreiras comerciais", pontuou o comissário. "Mas precisamos de mais clareza sobre as novas políticas de exportação dos EUA."

A União Europeia quer preservar o sistema internacional baseado em regras, afirmou Dombrovskis.

Questionado sobre a postura quanto à China, o comissário disse que permanecem preocupações sobre a capacidade excessiva de produção do gigante asiático e dúvidas se os bens chineses serão redirecionados para a Europa, com a escalada das tensões com os EUA.

Sobre o aumento nos gastos em defesa, Dombrovskis ressaltou que países-membros devem equilibrá-los com as outras prioridades, apesar de considerar a medida como "essencial". "A transição será gradual", disse, acrescentando que o ritmo deve permitir que a UE eventualmente aborde soluções para o nível elevado dos déficits públicos. "A Europa não era ativa em defesa, então investir nisso é uma prioridade nova", destacou.



