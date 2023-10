A- A+

GUERRA UE habilitará corredor aéreo humanitário com Gaza através do Egito Segundo a presidente da Comissão Europeia, os dois primeiros voos partirão esta semana e levarão material humanitário a Gaza

A União Europeia (UE) habilitará um corredor aéreo humanitário com a Faixa de Gaza através do Egito, anunciou, nesta segunda-feira (16), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Os palestinos em Gaza precisam de ajuda humanitária", afirmou. É por isso que "estamos lançando um corredor aéreo humanitário com Gaza através do Egito. Os dois primeiros voos partirão esta semana e levarão material humanitário a Gaza", disse Von der Leyen em Tirana, na Albânia, onde a UE realizava uma cúpula com os Bálcãs ocidentais.

Poucas horas antes, a OMS alertou que Gaza, sitiada desde o ataque sangrento do movimento islamita palestino Hamas contra Israel, enfrentaria uma "verdadeira catástrofe" dentro de 24 horas se a ajuda imediata não chegasse.

Desde 7 de outubro, um milhão de palestinos desesperados se deslocaram para o sul da Faixa de Gaza, um pequeno enclave controlado pelo Hamas e completamente isolado do mundo há dez dias.

"Não pode haver justificativa para o ato terrorista do Hamas", declarou von der Leyen, "para o massacre brutal de 1.400 pessoas em Israel. Diante deste horror, Israel tem o direito de se defender de acordo com o direito humanitário e internacional".

"E neste momento, os palestinos em Gaza precisam de ajuda humanitária. Eles não podem pagar o preço da barbárie do Hamas", acrescentou.

A ofensiva do Hamas em Israel deixou mais de 1.400 mortos, a maioria deles civis, segundo o Exército.

Os bombardeios de represália contra Gaza deixaram pelo menos 2.750 mortos, a maioria deles civis e entre eles centenas de crianças, segundo as autoridades locais.

