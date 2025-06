A- A+

RÚSSIA UE hoje é uma verdadeira inimiga de Moscou e representa uma ameaça, afirma Dmitry Medvedev De acordo com o representante russo, o bloco é "ferozmente russofóbica" e "sonham com uma vingança"

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, classificou a União Europeia (UE) como "uma organização globalista politizada e ferozmente russofóbica", em mensagem no Telegram, nesta quarta-feira (25).



De acordo com o representante russo, os europeus "sonham com uma vingança" contra Moscou e os "políticos idiotas" do bloco "têm feito todos os esforços para conseguir isso".

"Bruxelas hoje é uma verdadeira inimiga da Rússia. A União Europeia representa uma ameaça para nós não menor do que a Aliança do Atlântico Norte (Otan)", escreveu Medvedev, ao dizer que o bloco está "abarrotado de armas".

