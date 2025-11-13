Qui, 13 de Novembro

UE investiga Google por penalizar alguns veículos de comunicação em resultados de busca

A investigação é uma demonstração da determinação da UE em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump

A União Europeia abriu, nesta quinta-feira (13), uma investigação contra a Google por suspeitas de que a gigante americana penalize alguns veículos de comunicação em seus resultados de busca.

O presidente dos Estados Unidos criticou a multa europeia à Google de 2,95 bilhões de euros (cerca de 3,4 bilhões de dólares ou 17,9 bilhões de reais na cotação atual), anunciada em setembro, e ameaçou várias vezes aplicar tarifas à UE.

A Comissão Europeia disse ter encontrado indícios de que a Google "está degradando o conteúdo de sites de veículos de comunicação e outros editores" em seus resultados de pesquisa.

"Nos preocupa que as políticas da Google não permitam que os editores de notícias recebam um tratamento justo, coerente e não discriminatório em seus resultados de busca", destacou Teresa Ribera, a responsável pela concorrência da UE.

"Esta política parece afetar diretamente uma forma comum e legítima de os editores monetizarem seus sites e conteúdos", afirmou a Comissão.

A investigação ocorre no marco da Lei de Mercados Digitais (DMA), que busca supervisionar as grandes empresas de tecnologia e obrigá-las a se abrirem à concorrência dentro do bloco de 27 países.

A Google qualificou a investigação como "equivocada" e "sem fundamento", defendendo suas políticas como necessárias para proteger os usuários de 'spam'.

