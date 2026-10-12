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INTERNACIONAL UE: Kallas pede sanções dos EUA contra Rússia para "terminar a guerra" na Ucrânia Ao chegar à reunião do Conselho de Assuntos Externos, Kallas disse que a UE prepara 1.600 novas inclusões na lista de sanções

A alta representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira, 12, em Luxemburgo, que o bloco pedirá aos Estados Unidos que alinhem sanções contra a Rússia para aumentar a pressão e, segundo ela, "terminar a guerra" na Ucrânia.



Ao chegar à reunião do Conselho de Assuntos Externos, Kallas disse que a UE prepara 1.600 novas inclusões na lista de sanções, ligadas ao complexo militar-industrial russo e a "eleições simuladas" em territórios ucranianos ocupados.

Kallas afirmou que a UE recebe positivamente a trégua no setor de energia, "quando ela se mantiver", mas ressaltou que ainda não está claro se a Rússia irá cumpri-la. Segundo ela, a proteção da infraestrutura energética é crucial com a aproximação do inverno.



A alta representante citou ainda discussões sobre o Oriente Médio, incluindo a possibilidade de reforçar a Operação Aspides, missão naval da UE voltada à proteção da navegação comercial no Mar Vermelho. Kallas também disse que o bloco deve decidir sobre o lançamento de uma nova missão no Líbano, com componentes civil e militar.

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