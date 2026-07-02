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UE: Kallas propõe mais sanções à Rússia após ataque contra a Ucrânia

Punições seriam destinadas a entidades ligadas ao complexo militar-industrial da Rússia em resposta aos ataques contra a Ucrânia

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Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja KallasAlta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que irá propor, nesta quinta-feira, 2, a aplicação de sanções contra mais entidades ligadas ao complexo militar-industrial da Rússia em resposta aos ataques contra a Ucrânia.

"Palavras de condenação sozinhas não vão impedir ataques a Kiev. Apenas apoio militar sustentado à Ucrânia e pressão aumentada sobre Moscou podem fazer isso", disse Kallas, em publicação no X "Esta semana, a UE começou a desembolsar 6 bilhões de euros no âmbito do empréstimo de apoio de 90 bilhões de euros para fortalecer as defesas de Kiev", acrescentou.

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