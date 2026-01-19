A- A+

DIPLOMACIA UE: Kallas se reúne com Dinamarca e Groenlândia em meio a tensões provocadas por Trump Informações foram confirmadas pela porta-voz-chefe para política externa e de segurança do bloco, Anitta Hipper

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, terá uma série de reuniões nesta segunda-feira com autoridades da Dinamarca e da Groenlândia, informou Anitta Hipper, porta-voz-chefe para política externa e de segurança do bloco, durante coletiva de imprensa em Bruxelas.

De acordo com Hipper, Kallas se reunirá com o vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, com o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, e com a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt. As reuniões ocorrem em meio ao aumento das tensões envolvendo a Groenlândia, após diversas declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o território autônomo da Dinamarca.

Na mesma coletiva, o porta-voz de Comércio da UE, Olof Gill, acrescentou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, foi convidada por Trump para integrar um Conselho de Paz voltado à situação em Gaza. Segundo Gill, no entanto, Von der Leyen ainda não tomou uma decisão sobre o convite.

O republicano também convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Argentina, Javier Milei, o líder paraguaio, Santiago Peña e, ainda, o premiê canadense, Mark Carney, o presidente do Egito, Abdel-Fattah Al-Sissi, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, entre outros. O mandato no Conselho durará três anos, a não ser para os países-membro que pagarem US$ 1 bilhão por um assento permanente.

As autoridades europeias ressaltaram que os contatos diplomáticos seguem em andamento em diferentes frentes, enquanto o bloco acompanha com atenção os desdobramentos geopolíticos recentes e avalia seus próximos passos no campo diplomático e de segurança.





Veja também