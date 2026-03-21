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COMBUSTÍVEIS UE pede que países-membros reservem menos gás para o inverno Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 países-membros a fixarem um objetivo de 80%

A Comissão Europeia fez um apelo, neste sábado (21), aos países da União Europeia (UE) para que encham menos suas reservas de gás para o próximo inverno, a fim de aliviar a pressão sobre os preços, que disparam devido à guerra no Oriente Médio.

Em uma carta dirigida aos Estados-membros do bloco, o comissário de Energia, Dan Jorgensen, destaca "o impacto considerável" da guerra nos mercados mundiais de petróleo e de gás.

Nessas circunstâncias, o comissário sugere utilizar a "flexibilidade" autorizada pela legislação europeia.

Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 países-membros a fixarem um objetivo de 80%, de modo a “tranquilizar os atores do mercado”.

"Os recentes fatos indicaram que pode ser necessário mais tempo para que a produção de gás natural liquefeito (GNL) do Catar volte aos níveis registrados antes da crise", escreve Jorgensen.

"A segurança do abastecimento da União Europeia continua relativamente protegida nesta fase, devido à sua limitada dependência das importações procedentes dessa região e aos carregamentos de GNL que atravessaram o estreito de Ormuz antes do conflito", acrescenta.

Mas especificou que, "como importador líquido de energia", os preços mundiais elevados e voláteis "poderiam afetar as injeções de gás nas reservas da UE".

Os ataques à principal instalação de produção de GNL do mundo, em Ras Laffan, no Catar, reacenderam o espectro de uma crise semelhante à do início da guerra na Ucrânia em 2022.

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