UE pede que países-membros reservem menos gás para o inverno
Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 países-membros a fixarem um objetivo de 80%
A Comissão Europeia fez um apelo, neste sábado (21), aos países da União Europeia (UE) para que encham menos suas reservas de gás para o próximo inverno, a fim de aliviar a pressão sobre os preços, que disparam devido à guerra no Oriente Médio.
Em uma carta dirigida aos Estados-membros do bloco, o comissário de Energia, Dan Jorgensen, destaca "o impacto considerável" da guerra nos mercados mundiais de petróleo e de gás.
Nessas circunstâncias, o comissário sugere utilizar a "flexibilidade" autorizada pela legislação europeia.
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Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 países-membros a fixarem um objetivo de 80%, de modo a “tranquilizar os atores do mercado”.
"Os recentes fatos indicaram que pode ser necessário mais tempo para que a produção de gás natural liquefeito (GNL) do Catar volte aos níveis registrados antes da crise", escreve Jorgensen.
"A segurança do abastecimento da União Europeia continua relativamente protegida nesta fase, devido à sua limitada dependência das importações procedentes dessa região e aos carregamentos de GNL que atravessaram o estreito de Ormuz antes do conflito", acrescenta.
Mas especificou que, "como importador líquido de energia", os preços mundiais elevados e voláteis "poderiam afetar as injeções de gás nas reservas da UE".
Os ataques à principal instalação de produção de GNL do mundo, em Ras Laffan, no Catar, reacenderam o espectro de uma crise semelhante à do início da guerra na Ucrânia em 2022.