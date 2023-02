UE planeja novas sanções contra a Rússia para aniversário da invasão à Ucrânia

A- A+

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira (2), durante uma visita a Kiev, que a União Europeia (UE) planeja impor novas sanções à Rússia por ocasião do aniversário da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

"Ao lado de nossos sócios do G7, introduziremos um limite adicional aos preços dos produtos derivados do petróleo russo. E para 24 de fevereiro, exatamente um ano depois do início da invasão, queremos ter em vigor o 10º pacote de sanções", declarou Von der Leyen, durante uma entrevista coletiva com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Atualmente, a Rússia paga um preço alto, já que nossas sanções corroem a economia e fazem com que retroceda uma geração", disse a líder europeia.

Entre as medidas impostas está a limitação a 60 dólares do preço do barril de petróleo bruto russo para exportação.

Segundo Von der Leyen, esta medida, implementada no início de dezembro pela União Europeia, o G7 e a Austrália, custa a Moscou "cerca de 160 milhões de euros por dia".

Questionada sobre os recentes esforços empreendidos pela Ucrânia na luta contra a corrupção, questão fundamental para o país em guerra entrar futuramente na UE, Von der Leyen elogiou a "rápida reação a nível político" para que esta luta "tenha resultados tangíveis".

"Me tranquiliza saber que os órgãos anticorrupção estão alertas e detectam rapidamente os casos de corrupção", afirmou.

