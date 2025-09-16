Ter, 16 de Setembro

MUNDO

UE planeja propor suspensão de parte de laços comerciais com Israel

As principais autoridades de Bruxelas planejam apresentar um pacote de medidas nesta quarta-feira (17) para suspender parte dos termos do atual acordo comercial

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), vai propor formalmente a suspensão de alguns de seus laços comerciais com Israel, afirmou uma porta-voz da comissão nesta terça-feira, 16.

As principais autoridades de Bruxelas planejam apresentar um pacote de medidas nesta quarta-feira (17) para suspender parte dos termos do atual acordo comercial entre a UE e Israel.

A guerra entre Israel e o grupo Hamas está se intensificando. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira que "Gaza está em chamas", após intensos ataques sobre a Cidade de Gaza durante a madrugada.

