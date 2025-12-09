UE promete controlar melhor as importações agrícolas antes de qualquer acordo final com o Mercosul

A- A+

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (9), que reforçará os controles sobre as importações agrícolas, em um sinal enviado à França para tentar convencê-la a apoiar o acordo comercial com os países latino-americanos do Mercosul.

Para garantir que os produtos que entram na Europa cumpram as normas da UE, a Comissão Europeia prometeu aumentar em 50% o número de controles no exterior nos próximos dois anos.

Além disso, os controles nas passagens de fronteira dentro do bloco aumentarão em 33% para garantir que "os Estados-membros realizem as inspeções" adequadamente.

A Comissão também planeja atualizar suas regras sobre a presença de resíduos de pesticidas proibidos na UE em produtos importados e anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o assunto.

A França havia se oposto ao acordo comercial em sua forma atual e exigiu controles mais rigorosos, particularmente sobre resíduos de pesticidas, antes de reconsiderar sua posição.

Os Estados europeus deverão votar o acordo comercial entre os dias 16 e 19 de dezembro em Bruxelas.

A Comissão Europeia espera que o tratado seja assinado em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu, segundo uma fonte europeia. Em seguida, precisará ser ratificado pelo Parlamento Europeu, provavelmente no início de 2026.

O tratado de livre comércio permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para a América Latina e facilitará a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos.

