MUNDO UE propõe 20º pacote de sanções à Rússia com foco em petróleo, bancos e comércio Pacote foca em energia, sistema financeiro e comércio

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (6) a proposta do 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, com foco em energia, sistema financeiro e comércio, ao afirmar que Moscou "só virá à mesa de negociações com intenção genuína se for pressionada".

No campo energético, o novo pacote prevê a proibição total de serviços marítimos para o transporte de petróleo bruto russo, medida que deverá ser coordenada com parceiros do G7. A Comissão também propõe listar mais 43 embarcações da chamada "frota fantasma", elevando o total para 640 navios, além de dificultar a aquisição de petroleiros e impor restrições amplas a serviços de manutenção para navios de gás natural liquefeito (GNL) e quebra-gelos, aprofundando o impacto sobre projetos de exportação de gás.

O segundo bloco mira o setor financeiro, considerado o "ponto fraco" do Kremlin. Estão previstas sanções a mais 20 bancos regionais russos, medidas contra criptomoedas, empresas e plataformas de negociação digital usadas para burlar restrições, além de ações contra bancos de terceiros países envolvidos no comércio ilegal de bens sancionados.

No comércio, a UE apertará controles de exportação com novos vetos a bens e serviços - de borracha a tratores e serviços de cibersegurança - estimados em mais de 360 milhões de euros. Do lado das importações, haverá proibição de compras de metais, produtos químicos e minerais críticos ainda não sancionados, somando mais de 570 milhões de euros, além de limites para a importação de amônia.

O pacote inclui ainda restrições adicionais a tecnologias e materiais usados no esforço militar russo e a ativação, pela primeira vez, de um instrumento para combater a evasão de sanções, com a proibição de exportação de máquinas e equipamentos a países com alto risco de reenvio à Rússia.

Von der Leyen afirmou que as receitas fiscais russas de petróleo e gás caíram 24% em 2025, no menor nível desde 2020, reforçando que "nossas sanções funcionam" e que serão mantidas até que Moscou se engaje em negociações sérias por uma paz justa e duradoura.



