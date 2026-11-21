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CORTES UE propõe novos cortes no orçamento de longo prazo para superar divergências Proposta prevê uma redução de 204 bilhões (US$ 224 bilhões) em relação ao plano orçamentário original

A União Europeia propôs cortes no próximo orçamento de sete anos do bloco (de 2028 a 2034) em relação às versões anteriores, em uma tentativa de chegar a um acordo sobre o pacote até o fim do ano.

A proposta prevê uma redução de € 204 bilhões (US$ 224 bilhões) em relação ao plano orçamentário original, em uma concessão à Alemanha, Áustria, Suécia, Finlândia, Holanda e Dinamarca, países conhecidos como os chamados "frugais", que defendem um orçamento mais enxuto.



Em contrapartida, muitos outros países criticaram a proposta, afirmando que ela poderia comprometer os esforços do bloco para se tornar mais competitivo em relação a outras economias.

O orçamento de longo prazo, que determinará os gastos da UE entre 2028 e 2034, tecnicamente precisa ser concluído antes do fim de 2027. No entanto, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, busca um acordo até o fim deste ano, antes da realização de várias eleições importantes no bloco, incluindo na França e na Polônia, que podem afetar as negociações orçamentárias.

— Este é um orçamento à altura de nossas ambições — disse Costa em entrevista coletiva em Bruxelas. — Esta proposta é adequada para enfrentar os desafios que nossas sociedades estão enfrentando.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, inicialmente propôs um orçamento de € 2 trilhões (US$ 2,2 trilhões), com bilhões de euros destinados à defesa e à competitividade, além dos gastos tradicionais com subsídios agrícolas e fundos de desenvolvimento. Também propôs € 60 bilhões em novos impostos anuais sobre uma parcela da arrecadação dos países com o tabaco, um imposto corporativo fixo para grandes empresas e uma cobrança sobre aparelhos eletrônicos descartados e não recolhidos, entre outras medidas.

A proposta apresentada neste sábado é a mais recente tentativa de Bruxelas de alcançar um acordo, depois que a iniciativa anterior da Irlanda, que atualmente exerce a presidência rotativa da UE, foi criticada por ainda ser grande demais e por outros países por ser pequena demais.

Tanto o tamanho do orçamento quanto suas prioridades têm sido motivo de controvérsia, com alguns países, especialmente do leste do bloco, pedindo mais gastos com defesa. Outros querem a continuidade das prioridades tradicionais de despesas da União Europeia.

Mais recentemente, o chanceler alemão, Friedrich Merz, vinculou os fundos de desenvolvimento ao apoio dos países à Ucrânia. A maior parte do orçamento da UE é financiada por contribuições dos Estados-membros, com países "contribuintes líquidos", como a Alemanha, arcando com a maior parte dos recursos.

Os líderes da União Europeia discutirão o orçamento em uma cúpula de dois dias em Bruxelas, com início na quinta-feira.

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