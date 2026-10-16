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União Europeia UE reafirma apoio a Zelensky em momento de tensão com Trump Presidente ucraniano chamou o acordo de "indigno" e afirmou que servirá apenas para encorajar a Rússia a obrigações com a guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022

Os líderes europeus manifestaram apoio nesta sexta-feira (16) ao presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, em um momento de grande tensão entre Kiev e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diante da preocupação de que Washington se aproxima cada vez mais das posições da Rússia.

As relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos ficaram ainda mais tensas desde a semana passada, quando Trump flexibilizou as avaliações contra a Rússia em troca do fornecido, por parte de Moscou, de grandes quantidades de diesel aos mercados internacionais e ao mercado americano.

Zelensky chamou o acordo de “indigno” e afirmou que servirá apenas para encorajar a Rússia a obrigações com a guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Vários aliados europeus de Kiev também criticaram o acordo, que pretendem aliviar os preços dos combustíveis nos Estados Unidos em poucas semanas das eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

A situação se agravou depois que Zelensky tentou a retomada dos ataques ucranianos contra refinarias russas, ignorando as critérios de Washington.

A crise tem outro ponto de tensão: as interrupções de um sistema de satélites fornecido pelos Estados Unidos, que dificultaram a capacidade de resposta das Forças Armadas Ucranianas aos bombardeios russos.

"Não é o momento de retirar o nosso apoio à Ucrânia. Não é o momento de aliviar as avaliações contra a Rússia", declarou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ao receber Zelensky em Bruxelas para uma reunião de cúpula da União Europeia.

O mandatário ucraniano agradeceu o apoio daqueles que chamaram de "verdadeiros líderes" europeus e afirmou que não há sinais de que Moscou esteja disposta "a acabar com esta guerra".

Por sua vez, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, anunciou que “a situação na Ucrânia é actualmente muito grave”, devido aos vários ataques russos e ao agravamento da relação com os Estados Unidos.

“É fundamental que hoje, como Europa, demonstremos o nosso apoio incondicional à Ucrânia e examinemos que medidas adicionais podemos adotar”, afirmou.

Um sistema indispensável de satélites

Zelensky precisa administrar uma relação de altos e baixos com Trump desde que o imprevisível presidente americano voltou ao poder, em janeiro do ano passado, com a promessa de reduzir o apoio de Washington a Kiev.

Na quinta-feira, Trump recentemente “uma vergonha” que a Ucrânia retomou os ataques contra refinarias russas e afirmou que Kiev estava contribuindo para o aumento dos preços mundiais da energia.

“Acho que considero mais difícil lidar com Zelensky do que com Putin”, declarou o presidente americano em uma entrevista ao canal Newsmax.

Por sua vez, o Kremlin acusou a Ucrânia de dificultar os “intensos esforços” de paz dos Estados Unidos ao retomar os ataques contra as refinarias.

Grande parte da indignação na Ucrânia nesta semana concentrou-se nas restrições ao sistema de comunicações por satélite Starshield, do qual as Forças Armadas dependentes para detectar ataques russos e coordenar a resposta na linha de frente.

Este sistema da empresa SpaceX é diferente do Starlink, uma rede civil de satélites que a Ucrânia também utiliza, embora não para operações de ataque.

O magnata do setor de tecnologia Elon Musk afirmou que sua empresa não esteve por trás de nenhuma interrupção do Starshield.

"Os sistemas Starshield pertencem ao governo dos Estados Unidos e estão sob seu controle. Quaisquer limitações de largura de banda ou de uso são decididas pelas Forças Armadas americanas e, em última instância, pelo presidente dos Estados Unidos", disse.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, destacou que “o Starlink é realmente necessário para a Ucrânia” e admitiu que “a Europa não consegue substituir este sistema a curto prazo”.

Novas ajudas?

Embora a prioridade dos líderes europeus seja superar a crise com Washington, eles também pretendem debater maneiras de fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia e como enfrentar sua delicada situação orçamentária.

“Temos que nos preparar para o inverno. Não se trata apenas de energia, mas também de defesa antiaérea e de financiamento”, declarou Zelensky.

Os dirigentes da UE discutirão como manter o apoio à Ucrânia no próximo ano. A União Europeia conta atualmente com um programa de empréstimos de 90 bilhões de euros (516 bilhões de reais) destinado a Kiev, criado para cobrir as necessidades financeiras até o final de 2027.

As autoridades ucranianas, no entanto, anunciaram que precisarão de bolsas de bilhões de euros adicionais, já que os ataques violentos atingiram duramente a economia do país.

O debate sobre novas ajudas provocou a retomada dos apelos para que a UE utilize quase 200 bilhões de euros (1,14 trilhão de reais) em ativos congelados do Banco Central Russo no financiamento da Ucrânia.

No momento, parece haver algum impulso político para avançar nesta direção, devido à oposição da Bélgica, onde está depositada a maior parte dos fundos congelados.

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