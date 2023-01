A- A+

Covid-19 UE recomenda que seus membros exijam teste negativo de Covid a passageiros da China Os 27 Estados-membros acordaram as medidas que devem ser aplicadas por cada país e incluem sugerir aos viajantes o uso de máscara

A União Europeia (UE) incentiva seus Estados-membros a exigirem testes negativos de Covid-19 com menos de 48 horas aos viajantes procedentes da China antes do embarque, segundo um acordo do bloco anunciado nesta quarta-feira (4).

Os 27 Estados-membros acordaram, ainda, outras recomendações, que devem ser aplicadas por cada país e incluem sugerir aos viajantes o uso de máscara, a realização de testes aleatórios em sua chegada e o controle das águas residuais dos aviões.

Especialistas em saúde dos países do bloco se reuniram nesta quarta-feira, em Bruxelas, para elaborar uma resposta coordenada à explosão de casos de Covid-19 na China. As medidas foram debatidas em uma reunião do IPCR, dispositivo europeu para uma reação política em situações de crise.

Nesta terça-feira, a "esmagadora maioria" dos países da UE se declarou favorável a realizar sistematicamente testes de covid em passageiros vindos da China antes de desembarcarem na Europa.

Participaram do encontro em Bruxelas representantes dos Ministérios da Saúde e do Interior dos países da UE. As recomendações formais acordadas na reunião deverão ser aprovadas pelos diferentes Estados-membros.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, informou nesta quarta-feira que ainda é preciso definir o tipo de testes que será exigido dos passageiros e outras modalidades.

Os países da UE tem reagido de forma diferenciada à explosão de casos na China.

Na semana passada, Espanha e Itália anunciaram que voltaram a exigir um teste negativo de Covid-19 aos viajantes procedentes da China.

A França, ao contrário, vai exigir a partir da quinta-feira um teste negativo feito menos de 48 horas antes da partida.

A China condenou estas restrições na terça-feira e advertiu que poderia tomar medidas em represália.

