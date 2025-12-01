A- A+

GUERRA UE: reunião com ministros da Defesa vai debater formas de fornecer mais suporte à Ucrânia "É evidente que a Rússia não quer a paz e, portanto, precisamos fortalecer a Ucrânia o máximo possível", declarou Kallas

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que esta semana pode ser "crucial" para a diplomacia, em comentários para repórteres antes da reunião com ministros da Defesa do bloco.

Segundo ela, os principais tópicos a serem discutidos com os representantes são as maneiras de fornecer mais suporte aos ucranianos e as capacidades de defesa europeias que precisam ser construídas.

"É evidente que a Rússia não quer a paz e, portanto, precisamos fortalecer a Ucrânia o máximo possível para que ela seja capaz de se defender", disse.

Kallas repercutiu a reunião nos EUA sobre o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mencionando que ainda não sabe os resultados, mas que o encontro foi "difícil, mas produtivo".

