UE sanciona seis pessoas por ajudar o Hamas a se financiar

A União Europeia (UE) acrescentou, nesta sexta-feira (19), seis pessoas à sua lista de sancionados por ajudar o grupo islamista palestino Hamas a se financiar, de acordo com a notificação publicada no Diário Oficial do bloco.

Os novos sancionados são um cidadão sudanês, um palestino, um jordaniano e três libaneses.

A figura mais importante é o palestino Musa Muhammad Salim Dudim, que a UE identificou como "membro do Politburo" do Hamas, assim como "membro do gabinete de investimentos" do grupo islamista.

Os outro cinco sancionados trabalham na gestão de empresas ligadas às finanças do Hamas ou companhias de câmbio no Sudão, Líbano e Argélia, que, segundo a UE, são utilizadas para lavar ou transferir dinheiro para o grupo islamista palestino.

Pouco antes da publicação no Diário Oficial da UE, um alto funcionário europeu disse que os eventuais ativos que essas pessoas possuem no espaço europeu seriam congelados.

Além disso, "terão a entrada em nosso território vetada", apontou o funcionário.

Na terça-feira, a UE acrescentou o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, de 61 anos, às listas das pessoas sancionadas por terrorismo.

