A- A+

MUNDO UE seleciona projetos sobre matérias-primas estratégicas, um deles no Brasil Depois de lançar 47 projetos de extração de minérios apena na Europa, os novos programas recorrem a países diversos

A União Europeia selecionou, nesta quarta-feira (4), 13 projetos para garantir o acesso a matérias-primas estratégicas e terras raras, alguns localizados fora do bloco ou em territórios ultramarinos, incluindo um no Brasil.

O projeto selecionado é uma planta de níquel e cobalto em São Miguel Paulista, São Paulo.

De acordo com a Comissão - o braço Executivo do bloco europeu -, esses projetos "diversificarão as fontes de fornecimento da UE e aumentarão a segurança econômica".

"Ao mesmo tempo, os projetos estão desenhados para impulsionar a criação de valor local em terceiros países", destacou.

Depois de ter lançado no final de março 47 projetos de extração mineral dentro da Europa, a UE, desta vez, recorre a terceiros países ou a territórios de estatuto especial, como Groenlândia ou Nova Caledônia.

Essa nova lista se refere às matérias-primas estratégicas essenciais para as baterias de veículos elétricos, como lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite, indicou a Comissão.

Ela também se centra na extração de terras raras, elementos essenciais da produção de ímãs utilizados em particular nas turbinas eólicas.

A UE destacou que vários desses projetos estão localizados em países com os quais o bloco europeu tem "uma parceria estratégica em cadeias de valor de matérias-primas".

São eles: Canadá, Groenlândia, Cazaquistão, Noruega, Sérvia, Ucrânia e Zâmbia, além de um projeto no território ultramarino francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul.

Os outros projetos estão localizados em Madagascar, Malaui, África do Sul e Reino Unido.





Veja também