A- A+

EUA UE sobre veto de EUA a estrangeiros em IA: "medidas de contingência não devem ser discriminatórias" Para porta-voz do braço executivo da União Europeia, decisão americana de bloquear acesso a modelos mais sofisticados de inteligência artificial demonstra a importância de a Europa fortalecer sua soberania tecnológica

A Comissão Europeia informou que está avaliando as implicações práticas de uma diretriz de controle dos Estados Unidos que afeta a empresa de inteligência artificial Anthropic e que as medidas não devem ser discriminatórias contra parceiros.

Na sexta-feira, a Anthropic suspendeu o acesso a dois de seus modelos de inteligência artificial (IA) mais poderosos para cumprir uma ordem de segurança nacional dos Estados Unidos, três dias após lançar o Fable 5 ao público.

Em comunicado publicado em seu site, a empresa afirmou que recebeu uma diretriz do governo dos EUA proibindo que qualquer cidadão estrangeiro acesse o modelo recém-lançado e o Mythos 5, alegando motivos de "segurança nacional".

“Estamos vendo uma nova geração de modelos de IA altamente capazes chegar ao mercado. Esses modelos oferecem benefícios significativos, inclusive para a ciberdefesa, mas também levantam sérias preocupações de segurança cibernética que precisam ser abordadas”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier, em comunicado. “Consideramos que as medidas de contingência adotadas nesse contexto não devem ser discriminatórias contra parceiros”, acrescentou.

Ainda de acordo com a reportagem, Regnier que a decisão é mais uma demonstração da importância de a Europa fortalecer sua soberania tecnológica:

“Estamos analisando atentamente as consequências práticas disso para os usuários europeus desses serviços”, ressalta o porta-voz em seu comunicado.

No domingo, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a proibição imposta pelos EUA às exportações dos mais recentes modelos de inteligência artificial da Anthropic — bloqueando o acesso de usuários estrangeiros — evidencia o risco de depender de apenas algumas ferramentas poderosas de IA.

— A situação em que nos encontramos coletivamente neste momento com o Mythos e o Fable é algo que pode acontecer quando há dependência excessiva de determinados modelos — disse Carney durante uma visita à Irlanda, referindo-se aos nomes dos modelos de IA.

Veja também