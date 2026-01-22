UE tem 'sérias dúvidas' sobre 'Conselho da Paz' de Donald Trump

A- A+

A União Europeia tem "sérias dúvidas" sobre o "Conselho de Paz" promovido por Donald Trump, particularmente sobre sua compatibilidade com as Nações Unidas, afirmou na madrugada desta sexta-feira (23, data local) o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Temos sérias dúvidas a respeito de vários elementos da carta do Conselho de Paz quanto a seu âmbito de atuação, sua governança e sua compatibilidade com a Carta das Nações Unidas", declarou Costa ao término de uma cúpula de líderes europeus em Bruxelas.

O presidente americano lançou na quinta-feira em Davos seu novo "Conselho de Paz" para cerca de 20 dirigentes de países que aderiram a esse órgão colocado sob o seu controle.

