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União Europeia

UE tomará responsabilidade por fortalecer a própria defesa, dizem líderes do bloco

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que garantir a segurança do bloco requer o fortalecimento da base industrial de defesa europeia e da Otan

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der LeyenA presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen - Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

A União Europeia (UE) tomará responsabilidade por fortalecer a defesa do bloco comum, afirmaram líderes em breves comentários a repórteres antes da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, na Turquia.

"Estamos tomando responsabilidade pela nossa própria defesa", enfatizou presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa.

Na sequência, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que garantir a segurança do bloco requer o fortalecimento da base industrial de defesa europeia e da Otan. Segundo a chefe do braço executivo da UE, a força da Europa depende da força da aliança militar.

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Von der Leyen também disse que os líderes precisam buscar uma parceria maior em defesa com a Ucrânia, devido a tecnologia militar avançada sendo desenvolvida pelo país e sua "experiência em campo de batalha" contra a Rússia.

Ao lado dos líderes, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a principal questão a ser discutida durante a cúpula é o dinheiro gasto com defesa, em um momento em que vê como necessário aumentar os investimentos no setor.

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