UE vai impor sanções à indústria iraniana de drones e mísseis

Os líderes dos países da União Europeia (UE) chegaram a um acordo na noite desta quarta-feira (17) para a adoção de sanções contra os produtores iranianos de drones e mísseis, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Decidimos adotar sanções contra o Irã. É uma mensagem clara que queremos enviar", declarou Michel durante um breve contato com a imprensa ao fim do primeiro dia de uma cúpula da UE em Bruxelas.

A ideia, segundo o alto dirigente belga, "é atingir as empresas que são necessárias para os drones e mísseis".

Os rascunhos das conclusões, negociadas durante vários dias, assinalavam que a UE "estava pronta" para adotar essas sanções, mas a posição evoluiu claramente ao longo do dia.

Nas conclusões da jornada inaugural da cúpula, os mandatários assinalaram que a UE "tomará medidas restritivas contra o Irã, especialmente em relação aos veículos aéreos não tripulados e mísseis".

A cúpula também condenou "energicamente e de forma inequívoca" o ataque do Irã a Israel com drones e mísseis, e reiterou o compromisso do bloco "com a segurança de Israel e a estabilidade regional".

Os mandatários dos países da UE acrescentaram que estavam preparados para "trabalhar com todos os nossos associados para evitar uma escalada de tensões na região, especialmente no Líbano".

