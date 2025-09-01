Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INTERFERÊNCIA

UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

Segundo comissário, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez"

Reportar Erro
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenPresidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - Foto: Brendan Smialowsky / AFP

O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bulgária.

Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez" e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Leia também

• UE defende Mercosul com concessão para a França

• UE se compromete a avaliar petição para que aborto seja acessível a todas as mulheres

• Avião da chefe da UE sofre interferência de GPS e suspeita-se que seja de origem russa

 

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais "prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte".

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter