A- A+

TARIFAS UE veio à mesa graças à ameaça de Trump sobre as tarifas, diz porta-voz da Casa Branca Leavitt também confirmou que Trump e o presidente da China, Xi Jinping, devem conversar essa semana

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira (2) que a União Europeia (UE) veio à mesa de negociações graças à ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as tarifas. "Estão agora negociando de boa fé e continuamos otimistas em relação a um acordo comercial com a UE", pontuou ela a repórteres.

Leavitt também confirmou que Trump e o presidente da China, Xi Jinping, devem conversar essa semana. Ela é a terceira assessora sênior do governo a assegurar uma próxima ligação entre os dois líderes.

À respeito da guerra da Ucrânia, a porta-voz disse que o líder americano está aberto a conversas trilaterais com Kiev e Moscou.

Veja também