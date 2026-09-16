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União Europeia

UE: Von der Leyen propõe estoque de matérias-primas críticas, impulso à IA e acena ao Canadá

Presidente da Comissão Europeia defendeu que "uma Europa mais forte e independente está agora emergindo"

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou durante sua apresentação anual sobre o Estado da União em uma sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, no leste da França, em 16 de setembro de 2026A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou durante sua apresentação anual sobre o Estado da União em uma sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, no leste da França, em 16 de setembro de 2026 - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) criará uma nova corporação do bloco para ajudar a obter e estocar matérias-primas críticas e apresentou uma agenda para impulsionar a inteligência artificial (IA). Em seu discurso sobre o Estado da União, nesta quarta-feira, 16, ela também acenou ao Canadá, dizendo querer "abrir as portas" para que o país se torne o primeiro membro associado da UE.

Von der Leyen defendeu que "uma Europa mais forte e independente está agora emergindo". "Em um mundo frágil como vidro, somente a Europa pode trazer uma verdadeira soberania para os europeus e é por isso que temos aqui uma Europa da qual podemos estar eminentemente orgulhosos", afirmou.

A presidente da Comissão apresentou medidas para reforçar a competitividade do bloco e destacou que a UE usará todas as ferramentas à sua disposição para reequilibrar a relação com a China, diante do "ponto de inflexão" do déficit comercial de Bruxelas com Pequim.

Ao tratar de tecnologia, Von der Leyen ressaltou o avanço da IA e disse que a UE quer "tirar o máximo proveito" do potencial da ferramenta. Ela se descreveu como "otimista" em relação à capacidade da IA de beneficiar a humanidade, caso seja usada de forma adequada, e afirmou que o bloco intensificará os esforços com parceiros que compartilham a mesma visão - como Canadá, Reino Unido e outros - em temas relacionados à tecnologia.

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"Convidarei os principais laboratórios de vanguarda para discutir os esforços do setor para definir o ritmo de desenvolvimento na fronteira tecnológica", disse. "Ao limitar os riscos da IA, podemos maximizar os benefícios. A próxima etapa desta corrida é sobre modelos de fronteira", acrescentou. Segundo ela, a UE anunciará, em novembro, iniciativas de IA industrial nas áreas de saúde, transporte, agroalimentar, manufatura avançada, defesa e espaço.

Na agenda climática, Von der Leyen anunciou a criação de uma "Aliança de Seguros Climáticos" para ampliar a cobertura de seguros contra catástrofes. Durante o verão europeu, países como Itália, Espanha e França enfrentaram incêndios intensos em meio às altas temperaturas.

Ela também defendeu a aposta em "energia limpa, acessível e produzida em casa", ressaltando a importância da independência energética da Europa e a necessidade de eletrificar o bloco. "Nosso objetivo é dobrar a cota de eletricidade até 2040. Dessa forma, a Europa poderá reduzir em 260 bilhões de euros por ano o gasto com a importação de combustíveis fósseis", afirmou.

Ao se dirigir ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, presente no Parlamento Europeu, a presidente disse que quer "abrir as portas" para que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE.

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